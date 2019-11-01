Николай Цуканов наградил тюменцев - победителей конкурса "Славим человека труда"

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Человек остается ключевой фигурой на производстве, а современные технологии только повышают требования к компетенции работников и способности осваивать новое, заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов на церемонии награждения победителей и призеров конкурса "Славим человека труда" УФО в Екатеринбурге.

"Секрет успеха конкурса прост - в нем принимают участие специалисты, реально работающие на производстве и каждый день применяющие свое мастерство на пользу людям. В цикле 2018-2019 годов соревнования проходили по восьми рабочим профессиям и трем инженерным компетенциям, в трех дополнительных номинациях соревновались мастера народных промыслов. Региональные и окружные финалы состоялись во всех регионах УФО, их победителями стали 76 человек. Главная миссия конкурса- популяризация рабочих, инженерных профессий; честного и добросовестного труда, и он выполняет эту задачу. Места на трибунах во время соревнований не пустуют, а тысячи мальчишек и девчонок выбирают труд на производстве",- сказал он.

В числе награжденных- семь конкурсантов из Тюменской области. В пяти номинациях представители региона взяли шесть призовых и два первых места. "Лучшим мастером по художественной обработке кости, рога" признана Елена Кузнецова (2 место), "Лучший обвальщик мяса"- Алексей Цветков (2 место), "Лучший лаборант химического анализа"- Айгуль Саитова (2 место). В номинации "Лучший инженер - программист" у тюменцев два призера - Евгения Погорелова (3 место) и Сергей Рожков (2 место). В категории "Лучший инженер- теплотехник" отличились три жителя Тюменской области: Евгений Чистяков и Виталий Федоров (победители), Кирилл Кузьменко (3 место).

Поздравляя земляков с успешным выступлением, губернатор Александр Моор подчеркнул, что люди, которые лучше других делают свою работу и любят ее, могут показывать выдающиеся результаты.

"Резервом для развития экономик наших регионов является повышение производительности труда, которая положена в основу одного из национальных проектов, инициированных президентом. Повысить производительность можно не только за счет современного оборудования и научной организации труда, главное- современные знания и навыки специалистов, которые ярко демонстрируют участники конкурса "Славим человека труда". Наши представители показывают достойные результаты. Желаю всем новых побед и возможностей для профессионального и личностного развития", - подчеркнул губернатор.

Углубить знания по специальности, отработать действия в стрессовой ситуации и приобрести новые знания позволило участие в конкурсе серебряному призеру в номинации "Лучший лаборант химического анализа" Айгуль Саитовой.

"Соревновательный опыт у меня есть, я выступала на конкурсах профессионального мастерства в своей компании, а вот в "Славим человека труда" участвую впервые. При подготовке я освежила знания нормативной документации, усвоила информацию из смежных областей. Удачное выступление повлияет и на мою карьеру- руководство поощряет к развитию и замечает достижения сотрудников", - рассказала призер конкурса "Славим человека труда", сотрудница "РН-Уватнефтегаз" Айгуль Саитова.

Рост интереса к рабочим профессиям в последние годы отмечают в департаменте труда и занятости региона. По данным начальника управления занятости Ирины Ветровой, все больше молодых жителей связывают свою жизнь с производственной сферой.

"Престиж рабочих профессий увеличивается. В вузах и колледжах растет число абитуриентов, выбирающих профессию инженера. Растет внимание к этапам конкурса, которые проводятся в нашей области. И, конечно, у работодателей региона спрос на профессионалов есть всегда",- сказала она.

Победители еще принимают поздравления, а подготовка к новому конкурсному циклу уже началась. Отборочные этапы соревнования "Славим человека труда" в Тюменской области продлятся до апреля 2020 года.

Участие в торжестве приняли профессионалы из Свердловской, Тюменской, Курганской, Челябинской области, Ямало- Ненецкого и Ханты-Мансийского автономного округов.

Татьяна Ковалева