Тюменские предприниматели внесут предложения в региональный план развития экспорта

| Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области | Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области

Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области призвал представителей малого и среднего бизнеса участвовать в формировании регионального плана по развитию экспорта. Свои предложения и пожелания тюменцы могут отправлять в областной Центр поддержки экспорта.

Потенциальных и действующих экспортеров познакомили с мерами государственной поддержки на круглом столе рамках делового форума "ВТБ – синергия бизнеса и власти" в Тюменском технопарке. Заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков поделился с участниками встречи задачами региона в развитии экспорта.

"Последние два года Центр поддержки экспорта с привлечением Торгово-промышленной палаты и департамента инвестиционной политики региона активно развивают экспорт тюменского продукта. Сейчас идет формирование плана мероприятий на 2020 год, мы подпишем его 25 декабря. До 1 декабря план должен быть составлен. Мы должны с вами объединиться, чтобы донести ваши интересы в правительстве. Наша задача – выстроить синергию власти и бизнеса", – призвал к взаимодействию Антон Машуков.

В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" ЦПЭ оказывает более 40 разноплановых услуг, все они направлены на заключение экспортного контракта, пояснил руководитель ЦПЭ Сергей Полухин. Центр поддержки экспорта оказывает содействие в сертификации, отправке образцов продукции, помогает в создании сайтов, формировании коммерческих предложений, проводит обучающие семинары.

"В 2019 году одной из новых услуг для наших предпринимателей стало содействие в размещении на электронных торговых площадках. В этом году мы уже разместили более 20 учетных записей", – рассказал он.

Так, девять предпринимателей региона зашли на Allbiz, восемь – на Global Rus Trade, и уже четыре учетные записи тюменцев появилось на ресурсе Alibaba.com."Одна такая учетная запись стоит около полумиллиона рублей. Организация одной выставки обходится примерно в полтора-два миллиона рублей", - пояснил Сергей Полухин.

Одним из эффективных инструментов, который способствует выходу на внешний рынок, является организация выставок в регионе, а также выезд на международные выставки. Это помогает найти партнеров за рубежом. За 10 месяцев 2019 года при поддержке ЦПЭ был подписан 21 контракт. Специалисты провели пять обучающих семинаров по внешнеэкономической деятельности, организовали участие 27 предприятий в девяти выставках, 13 компаний приняли участие в бизнес-миссиях в четырех странах. Одна из последних успешных поездок – на международную выставку AbuDhabiInternationalPetroleumExhibition&Conference (ADIPEC-2019) в Абу-Даби (ОАЭ).

"Тюменскую область на стенде представляли три компании. Одна из них уже подписала соглашение о сотрудничестве с представителями Объединенных Арабских эмиратов", – подытожил Сергей Полухин.

Деловые переговоры состоялись между производственной компанией "Тюменские металлоконструкции" (ООО ПК "ТМК") и арабской "InnovareOil&GasServices". Стороны заключили соглашение о кооперации и взаимодействии. По словам генерального директора ПК "ТМК" Алексея Лямина, выставка в Абу-Даби стала для тюменского производителя значимой.

"В принятии решения о сотрудничестве даже для малого бизнеса большую роль играет сам статус: мы приехали с правительством, и нам уже оказывают доверие. Мы – начинающие экспортеры. Мы в начале пути и пока в этом ничего не понимаем. Для нас важно учиться, понять, как это все работает. Перспективы есть, поездка в эмираты еще раз подтвердило это. Планируем в следующем году организовать поставки в ОАЭ", – рассказал предприниматель.

За пять лет существования "Тюменские металлоконструкции" крепко встали на ноги, зарекомендовали себя на российском рынке. Успешный старт - результат совместного труда с региональным правительством, убежден Алексей Лямин.

"Мы давно под патронажем департамента инвестиционной политики – это как раз та синергия, к которой призывал Антон Андреевич Машуков. Мы доросли до определенного уровня и понимаем, что без поддержки банков и правительства дальнейший рост не получится. Нам нужны инвестиции, чтобы раньше расти - планируем организовать инвестпроект. Рост будет с поддержкой области, поэтому от нас предложения в план развития точно будет", - подытожил предприниматель.

Ирина Ромашкина