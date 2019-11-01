Тюменские предприниматели заявили о стратегическом партнерстве с Саудовской Аравией

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Тюменские предприниматели заявили о стратегическом партнерстве с Саудовской Аравией, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

В столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) 11 ноября состоялось открытие Международной выставки "Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference" (ADIPEC). Тюменские компании достойно представили регион на одном из важнейших событий нефтяной промышленности Ближнего Востока.

Впервые Тюменская область презентовала коллективный стенд на крупнейшей выставке ADIPEC-2019. В деловой поездке в Абу-Даби участвовали ООО "Югсон-Сервис", ООО Производственная компания "Тюменские металлоконструкции" (ООО ПК "ТМК") и ООО "ОЙЛ-ЛИНК", ООО "НефтьГазСервисНавигатор" и ООО "Зенит".

"Мы нашли хорошего стратегического партнера из Саудовской Аравии, который предлагает нам совместное строительство завода по производству геосинтетических материалов. Для нас это перспективный проект, так как тема актуальная, и конкурентов нет", － рассказывает генеральный директор ООО "Зенит" Тимофей Шарапов.

Тюменские компании провели не только ряд успешных переговоров, но и посетили KIZAD － индустриальный парк, расположенный в Абу-Даби. С промышленной зоной Халифа делегацию области познакомили Самир Чатурведи, Генеральный директор KIZAD, и вице-президент по коммерческим вопросам Мухамед Гарееб. О потенциале Тюменской области в свою очередь рассказал руководитель центра поддержки экспорта Сергей Полухин. В рамках встречи произошел обмен опытом, а также были найдены возможные пути взаимодействия между делегациями.

В выставочных залах ADIPEC, площадь которых составляет 160 тыс. кв. метров, представлены 2 тыс. 200 компаний-экспонатов.