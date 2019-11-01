Хронические заболевания могут стать причиной развития рака, заявили ученые

| Фото: пресс-служба ОБ № 4 Ишим | Фото: пресс-служба ОБ № 4 Ишим

Хроническое воспаление является одной из основных причин развития злокачественных опухолей. Выводы американских ученых, опубликованные на MedicalXpress, передает РИА Новости.

Исследования специалистов университета Северной Каролины показали, что в двух случаях из десяти возникновение онкологического заболевания связано с инфекциями, вирусами или бактериями. К болезни приводит взаимодействие бактерий и гликопротеина MUC1, который покрывает апикальную поверхность эпителиальных клеток в органах.

Как считают ученые, гликопротеин при хроническом воспалении может стать причиной возникновения патогенных процессов. Однако, эксперты подчеркнули защитную функцию MUC1, так как он не всегда превращается в опасную клетку. Так, у некоторых пациентов гликопротеин продолжает выполнять противовоспалительную функцию.