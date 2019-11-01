Хронические заболевания могут стать причиной развития рака, заявили ученые
Хроническое воспаление является одной из основных причин развития злокачественных опухолей. Выводы американских ученых, опубликованные на MedicalXpress, передает РИА Новости.
Исследования специалистов университета Северной Каролины показали, что в двух случаях из десяти возникновение онкологического заболевания связано с инфекциями, вирусами или бактериями. К болезни приводит взаимодействие бактерий и гликопротеина MUC1, который покрывает апикальную поверхность эпителиальных клеток в органах.
Как считают ученые, гликопротеин при хроническом воспалении может стать причиной возникновения патогенных процессов. Однако, эксперты подчеркнули защитную функцию MUC1, так как он не всегда превращается в опасную клетку. Так, у некоторых пациентов гликопротеин продолжает выполнять противовоспалительную функцию.