Столетние шедевры тюменских художников презентует музей Словцова

| Фото: ТМПО | Фото: ТМПО

Выставка "Они были первыми" знакомит с творчеством первых профессиональных художников, с которых началась художественная жизнь в Тюмени. Познакомиться с шедеврами приглашает музейный комплекс им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) до 26 января 2020 года.

Экспозиция собрана из работ тех тюменцев, кто стал посещать первую художественную студию в 1918 году, а в 1920 году – организовали первую художественную выставку. Это Александр Митинский, Вениамин Барашев, Иван Кротов, Иван Котовщиков, Павел Россомахин. Искусствоведы ТМПО поясняют: в то время в студии преподавал Михаил Авилов – русский и советский живописец и педагог, впоследствии автор известных исторических полотен, академик, народный художник РСФСР. В 1920-е годы преподавателем был уроженец Тюмени, талантливый, незаурядный художник Константин Трофимов. Он окончил Строгановское училище в Москве, был знаком с выдающимся архитектором Иваном Жолтовским, известными скульпторами Николаем Андреевым и Владимиром Домогатским. Константин Трофимов возглавлял знаменитые художественные среды, где собиралась творческая интеллигенция Тюмени.

Его коллега уроженец Тобольска Иван Овешков, сын известного костореза, окончивший высшее художественное училище барона Александра Штиглица в Санкт-Петербурге, тоже внес большой вклад в художественное образование первых тюменских живописцев. Новаторские формы живописи открыл для учеников художник, поэт, музыкант Евгений Кропивницкий, который впоследствии в 1960-е годы ХХ века стал известен как член знаменитой "лионозовской группировки" художников, которые работали не в русле официального советского искусства. Он организовал художественное сообщество в Тюмени.

"Начинания этих талантливых педагогов нашли свое естественное продолжение в творчестве учеников – мастеров следующего поколения. Годы, проведенные в студии, их объединили, многому научили, отшлифовали их дарование. Произведения этих художников, представленные на выставке "Они были первыми" – своеобразная увертюра к той многогранной симфонии творчества, которую мы наблюдаем в сегодняшнем современном искусстве тюменской организации Союза художников России", – анонсируют музейные работники.

Ирина Ромашкина