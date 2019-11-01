Биатлонисты юношеской сборной России завершают тренировочный сбор в Увате

| Фото: biathlonrus.com | Фото: biathlonrus.com

Завершает учебно-тренировочный сбор в Увате сборная России, которая готовится к участию в Юношеских зимних Олимпийских играх и первенстве мира. Юноши набрали до 1 тыс. км лыжной подготовки, девушки – 900 км, сообщает Союз биатлонистов России.

Одна из контрольных тренировок прошла с использованием новых лыж.

"Спринтерскую гонку все участники сбора пробежали на лыжах Atomic, из партии, которая была нами получена в рамках совместного эксперимента. Все пары были одинаково подготовлены и, таким образом, все участники спринта находились в равных условиях. Впечатления самые положительные, в том числе у спортсменов. Не останавливаясь подробно на результатах эксперимента, могу сказать, что материально-техническая база команды улучшилась в разы, и с этим согласны абсолютно все спортсмены", - рассказал член правления СБР Юрий Векшин.

Команда заканчивает сбор 21 ноября и переезжает в Тюмень, где 23-24 примет участие в соревнованиях на призы олимпийских чемпионов Тюменской области, далее - в Екатеринбург на "Кубок Урала", по итогам которого будет назван состав юношеской олимпийской сборной.