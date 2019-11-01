Более пятисот молодых семей региона улучшили жилищные условия благодаря соцпрограмме

| Фото: data.nalog.ru/ | Фото: data.nalog.ru/

Более 540 молодых семей Тюменской области воспользовались социальными выплатами на улучшение жилищных условий за 9 месяцев 2019 года. Средний размер соцвыплаты составил 952,4 тыс. рублей, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Дополнительно средства на приобретение жилья в связи с рождением или усыновлением ребенка получили 43 молодые семьи, еще 171 семье предоставили льготные займы.

Социальная поддержка, направленная на улучшение жилищных условий молодых семей, реализуется в регионе с 2006 года в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

Молодые пары могут воспользоваться субсидией из бюджета на приобретение жилья, а также получить льготный займ, который выдается на 10 лет под 1% годовых.

Всего за время существования программы жилищные условия улучшили 18,5 тыс. молодых семей. Дополнительные социальные выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка с 2006 года получили более 2,4 тыс. семей, льготные займы – почти 5 тыс. молодых пар.

Претендовать на получение господдержки могут семьи, имеющие одного ребенка и более, а также неполные молодые семьи, состоящие из одного молодого родителя, являющегося гражданином РФ, и одного и более детей. Возраст супругов при этом не должен превышать 35 лет.