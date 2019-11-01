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Сорок пять тюменцев защитят проекты для молодежной администрации

Общество, 15:36 20 ноября 2019

Молодежная администрация Тюмени во ВКонтакте | Фото: Молодежная администрация Тюмени во ВКонтакте

45 кандидатов на вступление в молодежную администрацию Тюмени пройдут первый этап защиты социальных проектов 25 ноября, сообщает Тюменский многопрофильный центр.

Прошедшие первый очный тур ребята будут защищать свои идеи перед экспертной комиссией на молодежном форуме "Мост" 29-30 ноября.

Напомним, что прием заявок на конкурс по набору в новый созыв молодежной администрации от активных тюменцев в возрасте от 16 до 30 лет проходил с 10 сентября по 21 октября. После заочного рассмотрения из более 70 претендентов в первый тур прошли 45 человек. С 27 октября по 19 ноября они участвовали в образовательной программе "ПроКачка", знакомились с реальными проблемами города, решение которых запланировано на ближайший год.

Членами молодежной администрации города до конца 2020 года смогут стать 35 человек с идеями решения проблем, которые они предлагают в форме социальных проектов.

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# активные граждане , молодежная администрация Тюмени , социальные проекты , студенты , школьники

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