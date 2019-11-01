Ледовый городок и фигуры из "Щелкунчика" возведут на главной площади Ишима

| Фото: пресс-службы администрации г. Ишима | Фото: пресс-службы администрации г. Ишима

Ледовый городок с архитектурными и декоративными элементами по сказке "Щелкунчик" украсят главную площадь Ишима к Новому году, сообщает пресс-служба городской администрации.

Тематика выбрана не случайно. Свою роль сыграл тот факт, что 2019 год был объявлен в России Годом театра, а произведение "Щелкунчик" является самой популярной и традиционной театральной постановкой в канун Нового года и Рождества.

Ледовый городок объединит семь элементов, среди которых ледовая карета, трон Деда Мороза, панно "Мышиный король", "Щелкунчик и Маша" и детская горка.

Сказочную атмосферу дополнит традиционная огромная елка. К ее монтажу на площади Коркина приступили 18 ноября. Рядом с новогодней красавицей построят фигуры волшебного Деда Мороза и Снегурочки.

В департаменте городского хозяйства пояснили, что на центральной улице Ишима - Карла Маркса и на набережной в районе школы №2 - будут установлены наземные световые конструкции. На въездных улицах включат световые консоли, расположенные на опорах линий электропередач.