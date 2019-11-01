Тюменские коты выступят за равные права в акции #КотыУрФУ

Кошка воспитателя детского сада | Фото: Уральский федеральный университет Кошка воспитателя детского сада | Фото: Уральский федеральный университет

Жители Тюменской области могут поддержать пухленьких котов, разместив фотографии домашних любимцев в соцсетях под хэштегом #КотыУрФУ, сообщает пресс-служба Уральского федерального университета.

Неделя "Пушистого уюта" пройдет в вузе со 2 по 6 декабря. После сбора опубликованных работ фотографии больших и маленьких котов покажут на экранах, установленных в вузах, а студенты смогут скачать их себе на телефоны в качестве заставки.

Как сообщил автор проекта Глеб Дерябин, идея возникла после инцидента с котом Виктором, которого не пустили из-за лишнего веса в самолет.

"Многие наши студенты, которые приехали в УрФУ из разных регионов страны, вспомнили своих пушистых питомцев. Они скучают по ним, поэтому котики на экранах в вузе, помогут создать домашнюю атмосферу и поднять настроение. Мы рады будем увидеть снимки котов, которые живут у журналистов, экологов, архитекторов, экономистов и других экспертов в своем деле. Пушистые терпеливо сидят дома и ждут человека, пока тот работает или учится. Домашние питомцы дарят тепло, уют и дают новые силы человеку, чтобы тот продолжил зарабатывать на корм, и вызвать умиление", - рассказал организатор акции.

Выкладывать фотографии котов на своих страничках предлагают всем, кто неравнодушен к пушистым. При этом можно писать свою профессию, к примеру: "Кот/кошка инженера…". Если любимое домашнее животное это не кот, а собака, хомячок или змея, то фотография также принимаются, ведь права у всех равны.