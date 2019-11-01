Трансляция послания губернатора Тюменской области

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Трансляция послания губернатора Тюменской области Александра Моора пройдет в эфире ТВ, на интернет-площадках и в социальных сетях 21 ноября. Начало в 11 часов.

Глава региона проанализирует текущую ситуацию и поставит приоритетные задачи на будущее. Жители региона смогут увидеть выступление Александра Моора в прямом эфире на телеканале "Тюменское время", на официальном портале органов государственной власти Тюменской области, на сайте ИА "Тюменская линия".

Для удобства пользователей социальных сетей - в режиме реального времени послание "О положении дел в регионе" будет доступно в официальных аккаунтах губернатора.

В 2018 году, выступая с первым посланием, Александр Моор обозначил ряд задач, которые предстояло решить. Главным приоритетом глава назвал улучшение качества жизни людей. "Поддержка строительства доступного и качественного жилья, дальнейшая модернизация дорожной сети, всей социально-бытовой инфраструктуры – все это наш вклад в создание комфортной среды для жизни тюменцев, над чем мы будем продолжать серьезно работать", – подчеркнул он. В 2019 году все эти задачи решаются в рамках национальных проектов.

В первом послании глава региона обозначил ряд приоритетов по развитию экспортного потенциала области, повышению инвестиционной привлекательности и производительности труда, расширению сотрудничества с Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским автономными округами, в частности формировании тремя регионами межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня.