Губернатор поздравил работников налоговой службы с праздником

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

С профессиональным праздником поздравил работников регионального управления Федеральной налоговой службы России губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона подчеркнул, что с момента своего создания ведомство вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие региона, повышение уровня жизни наших земляков.

"На плечах тюменских налоговиков лежит трудная и ответственная задача по сбору налогов в бюджет, повышению уровня налоговой культуры в обществе и улучшению качества обслуживания налогоплательщиков. Понимая важность своего труда, используя самые современные технологии, формы и методы работы, вы эффективно справляетесь с поставленными задачами", - говорится в поздравлении.

Александр Моор подчеркнул, что компетентность, скрупулезность, выдержка и ответственность работников налоговой службы – это залог достойного выполнения возложенных на них обязанностей.

"Уверен, вы и дальше будете строго контролировать соблюдение налогового законодательства, проводить активную работу по увеличению налоговых и других платежей в бюджет на благо тюменского региона и России", - добавил губернатор.