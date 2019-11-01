  • 21 ноября 201921.11.2019четверг
  • USD64,0213
    EUR70,8524
  • В Тюмени -11..-13 С 5 м/с ветер западный

Губернатор поздравил работников налоговой службы с праздником

Губернатор, 10:41 21 ноября 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

С профессиональным праздником поздравил работников регионального управления Федеральной налоговой службы России губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона подчеркнул, что с момента своего создания ведомство вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие региона, повышение уровня жизни наших земляков.

"На плечах тюменских налоговиков лежит трудная и ответственная задача по сбору налогов в бюджет, повышению уровня налоговой культуры в обществе и улучшению качества обслуживания налогоплательщиков. Понимая важность своего труда, используя самые современные технологии, формы и методы работы, вы эффективно справляетесь с поставленными задачами", - говорится в поздравлении.

Александр Моор подчеркнул, что компетентность, скрупулезность, выдержка и ответственность работников налоговой службы – это залог достойного выполнения возложенных на них обязанностей.

"Уверен, вы и дальше будете строго контролировать соблюдение налогового законодательства, проводить активную работу по увеличению налоговых и других платежей в бюджет на благо тюменского региона и России", - добавил губернатор.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , налоговая служба , УФНС России по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:41 21.11.2019Губернатор поздравил работников налоговой службы с праздником
17:04 20.11.2019Механизмы управления и работы Западно-Сибирского НОЦ обсудили в Тюмени
14:14 19.11.2019Тюменская и Курганская области будут вместе решать экологические вопросы
17:30 18.11.2019Доступность дошкольного образования в Тюменской области рассмотрели на президиуме