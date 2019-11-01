Тюменка оплатила полумиллионный долг после ареста автомобиля

| Фото: fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Жительница Тюмени вернула свой автомобиль после полной оплаты долга за коммунальные услуги, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Во время рейда судебных приставов-исполнителей совместно с сотрудником АО "УСТЭК" был арестован автомобиль Hyundai Elantra. Должником оказалась тюменка, в собственности которой находятся нежилые помещения, которые сдаются в аренду под бизнес. Получая неплохую прибыль с арендаторов, женщина долгое время не оплачивала услуги за тепло и электроэнергию. Долг составил около полмиллиона рублей.

Спустя неделю после ареста автомобиля судебному приставу она принесла чек о полной оплате. Сумма уже поступила на счет АО "УСТЭК" и женщина забрала свой автомобиль.