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Тюменка оплатила полумиллионный долг после ареста автомобиля

Происшествия, 18:24 21 ноября 2019

fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Жительница Тюмени вернула свой автомобиль после полной оплаты долга за коммунальные услуги, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Во время рейда судебных приставов-исполнителей совместно с сотрудником АО "УСТЭК" был арестован автомобиль Hyundai Elantra. Должником оказалась тюменка, в собственности которой находятся нежилые помещения, которые сдаются в аренду под бизнес. Получая неплохую прибыль с арендаторов, женщина долгое время не оплачивала услуги за тепло и электроэнергию. Долг составил около полмиллиона рублей.

Спустя неделю после ареста автомобиля судебному приставу она принесла чек о полной оплате. Сумма уже поступила на счет АО "УСТЭК" и женщина забрала свой автомобиль.

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# долг , судебные приставы

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