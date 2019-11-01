Перемещения белых медведей на Ямале отслеживают ученые

| Фото: sever-press.ru/ | Фото: sever-press.ru/

Cезонное перемещение по ледовому покрову для охоты на тюленей начали белые медведицы, помеченные летом 2019 года на островах в Карском море. Устойчивый сигнал от спутниковых передатчиков получают ученые Института экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН (Москва), сообщает ИА "Север-Пресс".

Проект "Мониторинг белых медведей на островах и побережье Ямало-Ненецкого автономного округа" реализуют ученые Института экологии и эволюции и Российский центр освоения Арктики. В июле 2019 года состоялась экспедиция на острова Белый, Вилькицкого и Шокальского, где специалисты провели вертолетные обследования территорий для оценки встречаемости животных и пометили спутниковыми передатчиками системы Argos двух самок. Как сообщает департамент внешних связей автономного округа, первую приблизительно восьми лет ученые встретили на острове Вилькицкого. Вторую самку пяти лет с двумя медвежатами удалось обездвижить на острове Белый. Ученые также обследовали животных, оценив их состояние высшим баллом по шкале упитанности. Взяли пробы крови и шерсти для дальнейших лабораторных исследований.

Как рассказал старший научный сотрудник Института экологии и эволюции, кандидат биологических наук Илья Мордвинцев, самка с медвежатами все лето провела на острове Белый, перемещаясь с одной части в другую. Сейчас в поисках пропитания они ушли на припайный лед.

Вторая медведица летом перемещалась между островами Неупокоева и Вилькицкого. В конце октября она по однолетнему льду ушла с острова Вилькицкого в западном направлении, а сейчас взяла курс на север. Ученые ожидают, что скоро она заляжет в берлогу.

Мониторинг карско-баренцевоморской популяции белых медведей проводится для изучения главного хищника Арктики в условиях меняющегося климата и активного промышленного освоения. Ученые собирают данные об адаптации редкого вида к длительному пребыванию на суше, информацию о встречах с людьми. Ранее, в 2018 году, специалисты пометили передатчиками двух самок на островах Шокальского и Вилькицкого.