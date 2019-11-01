Александр Моор: Тюмень может быть только Тюменью

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Тюмень может быть только Тюменью! Не российским Хьюстоном или российским Сингапуром, ни российским Франкфуртом или российским Дубаем, а Тюменью. Об этом заявил губернатор Александр Моор, обращаясь с ежегодным посланием к Тюменской областной думе и общественности.

"Главное, на что мы должны направить нашу смекалку, предприимчивость, изобретательность, креативность – на новую конкретизацию образа нашего будущего, - подчеркнул он. - Мы знаем, от чего мы в свое время захотели уйти. Мы захотели преодолеть долго тяготевшее над Тюменью "проклятие периферийности", мы захотели избавиться от непочетного ярлыка "столицы деревень" и стать одним из центров России. Мы это сделали. Сейчас мы на середине долгой дистанции – а значит, нужно более точно, более предметно определить, куда мы хотим прийти. Каким именно центром, центром чего мы хотим стать?"

Национальные проекты, да и проектное мышление как таковое, по словам губернатора, предполагают, что проектируемое будет построено. Коллективный разум тюменцев – огромная сила, огромный ресурс стабильности и развития.

"Поэтому я жду новых предложений по образу будущего Тюменской области – и намерен в ближайшее время активизировать широкую, многостороннюю дискуссию по этому вопросу, - сообщил Александр Моор. - К ней мы привлечем и внешних экспертов – но успех будет зависеть прежде всего от нашей собственной смекалки и инициативы. А еще – от того, придадим ли мы образу будущего человеческое измерение. Единица анализа, на которой нужно проверять на прочность любые планы и проекты, и национальные, и региональные, – не область и даже не район, а домохозяйство, человек и его семья".

Борис Олейник