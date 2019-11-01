Галина Ефимова получила медаль Российской академии образования

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Медаль Российской академии образования "Молодым ученым за успехи в науке" получила доцент ТюмГУ. Галина Ефимова стала лауреатом конкурса в области наук об образовании, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Награждение прошло 20 ноября в Москве на заседании Ученого совета РАО. Конкурс проводится ежегодно, его участниками становятся молодые ученые в возрасте до 35 лет.

На заключительном этапе конкурсанты представили результаты научных работ в рамках конференции молодых ученых. Галина Ефимова выступила с докладом "Формирование конкурентоориентированности и оценка конкурентоспособности учащейся и работающей молодежи".

В число лауреатов доцент кафедры общей и экономической социологии Финансово-экономического института ТюмГУ вошла не случайно: на ее счету участие более чем в 50 научных конференциях всероссийского и международного уровня. Галина Ефимова занимается не только исследованиями конкурентоспособности молодежи, она имеет публикации в области социологии образования и науки, социологии города и региона, социологии инноваций, а также изучает современные социологические теории.