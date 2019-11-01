Ишимские семьи установят новые рекорды в собирании пазлов на время

| Фото: администрация Ишимского района | Фото: администрация Ишимского района

Второй семейный чемпионат по собиранию пазлов в рамках федерального проекта "Крепкая семья" состоится в Ишиме 7 декабря. В турнире смогут принять участие 60 семей с детьми от 5 до 10 лет, сообщает пресс-служба городской администрации.

К участию допускаются три члена одной семьи, двое взрослых и один ребенок, проживающие на территории Ишима и Ишимского района.

Первая из собравших пазл семей, становится победителем в своей возрастной группе, затем определяются призеры, занявшие второе и третье места.

Все участники получат утешительные призы, а победители и призеры – главные награды. Организаторы подготовили призы не только семьям-участникам, но и группам поддержки.

"Первый чемпионат состоялся 25 ноября 2018 года, тогда он удачно совпал с Днем матери и у нас получился настоящий двойной праздник. Мы надеемся увидеть в этом году участников и победителей прошлого года и новые семьи, готовые ставить рекорды", – поделилась депутат Тюменской областной думы, региональный куратор проекта "Крепкая семья" Елена Кашкарова.

Чтобы стать участником, необходимо отправить заявку до 2 декабря включительно по электронной почте sbtmn2017@gmail.com. Участие в чемпионате бесплатное. Турнир пройдет в Ишимском городском культурном центре (ул. Карла Маркса, 36).

Подробная информация о втором чемпионате и условия участия на странице мероприятия.