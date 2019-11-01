Второй этап Кубка мира по зимнему плаванию пройдет в Тюмени

| Фото: winterswimming.ru/ | Фото: winterswimming.ru/

Пятый открытый тюменский Кубок является третьим этапом России и вторым этапом Кубка мира по зимнему плаванию. Он пройдет с 4 по 8 декабря на базе спортцентра "Олимпийская ребячка", 42 км Ирбитского тракта.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" представитель оргкомитета пятого открытого тюменского Кубка по зимнему плаванию Ирина Быкова.

"В третий раз будем проводить в "Олимпийской ребячке" эти соревнования, хорошая инфраструктура, условия для проживания спортсменов. В 50 метрах от центра строится открытый бассейн. В этом году он будет на шесть дорожек, ранее был на четыре. Таким образом, мы выполнили требования международной ассоциации зимнего плавания. И у спортсменов результаты, которые они получат на нашем Кубке, пойдут в общий зачет", - рассказала она.

Регистрация на Кубок Тюмени по зимнему плаванию проходила через сайт. На данный момент зарегистрировано 348 человек. Всего участниками соревнований станут около 400 человек.

"Моржи" из 15 стран подали заявки на тюменский Кубок: Швеция, Великобритания, Латвия, германия, Франция, Чили, Аргентина, Испания, Финляндия, Монголия, Казахстан, Россия.

Представители 74 города мира: 57 городов России, остальные зарубежье встретятся в Тюмени. Возраст самого молодого участника – 6 лет, самого старшего – 88. На дорожки открытого зимнего бассейна выйдут 217 мужчин и 131 женщина.

"Количество участников у нас стабильное. География – стран мира больше, чем в 2017 году – тогда проходил тюменский Кубок. Он проводится по международным стандартам. Главный судья соревнований традиционно - председатель Международной ассоциации зимнего плавания Мария Юрье-Коскинен. Результаты в Тюмени идут в зачет Кубка мира, который пройдет в 2020 году в Словении", - сказала Ирина Быкова.

Заезд участников и церемония открытия пятого Кубка Тюмени по зимнему плаванию пройдет 4 декабря. В соревновательные дни время заплывов с 10 до 16 часов. Гостям состязаний предложат знакомство с городом – экскурсии, поездки на термальные источники. Закончится все гала-ужином на котором "моржи" смогут пообщаться в неформальной обстановке.

На проведение масштабного спортивного праздника организаторы привлекают волонтеров, около 40 человек будут помогать в проведении соревнований.

Анжела Лебедева