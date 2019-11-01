Новый порядок медосмотра для водителей обсудят в "Единой России"

| Фото: партия "Единая Россия" | Фото: партия "Единая Россия"

Обсуждение инициативы, которая расширяет перечень обязательных обследований для получения водителями медицинских справок, с представителями Минздрава, МВД, экспертов и общественников, проведут в "Единой России" в ближайшее время, сообщает пресс-служба партии.

Неправильно загонять многомиллионную армию автомобилистов в "узкое горлышко", да еще и увеличить стоимость этой услуги в 20 раз, считает заместитель председателя комитета Госдумы по противодействию коррупции Александр Хинштейн.

"Очевидно, что в основе данного решения - повышение безопасности миллионов людей на дорогах. Учитывая социальную остроту проблемы предлагаем в ближайшее время провести на площадке партии круглый стол с участием представителей Минздрава, МВД, экспертов и общественников. Президент страны призвал подойти к этому вопросу взвешенно и вводить новые правила поэтапно", - сказал Хинштейн.

Он также отметил, что одно из предложений, с которым выступает "Единая Россия", заключается в том, чтобы такое большое количество новых дополнительных тестов обязать проходить не все категории водителей, а только тех, кто уже ранее привлекался к ответственности за управление в нетрезвом состоянии или за какие-то другие уголовные или административные правонарушения.

"Список таких преступлений, конечно, можно обсуждать", - заключил Хинштейн.

Новые правила прохождения водительских медкомиссий и повышение стоимости справки спровоцировали многочасовые очереди сразу во многих российских городах. После появления информации об очередях Минздрав отложил введение новых правил медосмотра. Изначально предполагалось, что с 22 ноября для получения справки водителям необходимо будет сдавать дополнительные анализы, а стоимость документа изменится с 1 до 5-6 тыс. рублей.