Заезжай и живи: как продаются квартиры с мебелью

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На рынке недвижимости в последнее время все больше набирает обороты спрос на квартиры с отделкой и укомплектованные мебелью. Особенно это актуально для новостроек. К такому выводу пришли участники круглого стола "Квартиры с мебелью – необходимый элемент на рынке недвижимости", организованный в рамках выставки "Мебель - 2019" Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России совместно с АО "Экспоцентр".

Для потребителей такое предложение от застройщиков, как отмечено в сообщении Минпромторга России, интересно тем, что меблировка квартиры включается в ипотеку. В рамках выставки "Мебель - 2019" был реализован спецпроект "Квартиры с мебелью", который дал возможность ознакомиться с образцами меблированных квартир, на которых мебельные предприятия продемонстрировали образцы своей продукции".

"Строительные компании заинтересованы в сотрудничестве с отечественными производителями мебели, а полная комплектация квартир мебелью способна гарантированно обеспечить загрузкой производство, - считает статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. - Применения инноваций и передовых технологий, постоянное расширение ассортимента, высокий уровень дизайна позволяют отечественным производителям создавать востребованную на современном рынке мебель, что является значительным фактором в развитии лесопромышленного комплекса в целом".

Недвижимость такого формата на российском рынке, по данным тюменской компании "Этажи" периодически появляется, но таких предложений очень мало.

"Хотя при правильном соотношении цены и качества — такие квартиры могут завоевать популярность, - прокомментировали идею в пресс-службе компании. - Часто покупатели склоняются к выбору вторичной недвижимости именно потому, что она в момент покупки уже готова к проживанию. Формат "заезжай и живи" очень актуален, когда клиент приобретает недвижимость в качестве инвестиций, для сдачи в аренду или же ему необходим срочный переезд и нет средств ни на ремонт, ни на приобретение мебели".

"Мебель - 2019" - крупнейшая отраслевая выставка, которая ежегодно становится главным событием мебельного рынка России и Восточной Европы, объединяя на своей площадке производителей и дистрибьюторов различных направлений. В этом году в ЦВК "Экспоцентр" на крупнейшем отраслевом выставочном проекте площадью свыше 75 000 тыс. квадратных метров собрались более 800 экспонентов из 28 стран мира. Среди них гости из Германии, Италии, Румынии, Южной Кореи, Узбекистана и др.