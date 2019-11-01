Учебный пожар тушили в психиатрической больнице поселка Винзили

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Учения в психиатрической больнице пос. Винзили провели тюменские спасатели. По легенде учений, пожарная сигнализация сработала в здании, сообщает региональное МЧС.

Работники медучреждения приступили к тушению "пожара" и эвакуации пациентов в соседний корпус. Вскоре прибыли подразделения пожарно-спасательной части пос. Винзили.

Звенья газодымозащитной службы провели разведку первого и второго этажей на наличие людей. В ходе учений пожарные отработали действия по тушению пожара в учреждении здравоохранения, а медицинский персонал - по эвакуации больных. Было задействовано шесть единиц пожарной техники и 38 человек личного состава.

"Регулярные тренировки позволяют выработать у персонала навыки самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в экстренных ситуациях", - отметил руководитель учений Алексей Гайдуков.