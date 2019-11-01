Как избежать преждевременного старения мозга, выяснили ученые

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Метаболический синдром у людей среднего возраста может вызвать преждевременное старение мозга, выяснили ученые медицинского факультета Гарвардской медицинской школы в Бостоне. Результаты исследования опубликовал портал MedicalXpress, сообщает РИА Новости.

Метаболический синдром характеризуется совокупностью таких отклонений, как ожирение, гипертония, повышенный уровень сахара и холестерола в крови.

Исследователи провели МРТ-сканирование более 2 тыс. 100 мужчин и женщин в возрасте от 37 до 55 лет. Кроме того, испытуемые выполнили несколько тестов на логическое мышление.

Согласно результатам исследования, объем мозга людей с метаболическим синдромом оказался меньше, чем у полностью здоровых. Как отмечают медики, у таких людей, как правило, повышен риск развития диабета, деменции и болезни Альцгеймера.

Для профилактики метаболического синдрома ученые посоветовали придерживаться диеты, включающей рыбу, фрукты, овощи и цельнозерновые продукты.

Улучшить работу мозга также способны регулярные и умеренно интенсивные физические нагрузки, считают специалисты.