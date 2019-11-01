Конференция-практикум по развитию детской речи проходит в ТОГИРРО

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Масштабная выставка, серия мастер-классов и публичные лекции от региональных экспертов для родителей и педагогов проходят в Центре непрерывного повышения профессионального мастерства Magister posterum, который открылся этой осенью на базе ТОГИРРО. Региональная родительская конференция-практикум "Речь и дитя: ожидания, проблемы, решения" приурочена к ежегодному областному форуму "Жизнь - без преград".

Ректор ТОГИРРО, доктор педагогических наук, народный учитель России Ольга Ройтблат, открывая практикум, отметила, что задача его участников - найти подход к каждому ребенку.

"Если он до трех лет молчит, мы находимся в напряжении, занимаемся только этим. Когда ребенок произносит первое, второе, третье слово, мы жутко счастливы. Но как только он идет в детский сад или школу, мы ему что говорим? "Рот закрой, пожалуйста, слушай", "На деревья не смотри - смотри только на педагога". А ведь каждый ребенок, также как мы - это большая личность", - подчеркнула она.

На четырех этажах Центра непрерывного повышения профессионального мастерства работают консультации более 30 ведущих специалистов в области психиатрии, неврологии, дефектологии, логопедии, нейролингвистики. Родители особых детей и педагоги могут посетить публичные лекции экспертов из ТюмГУ и Тюменской государственной медицинской академии, а также врачи-психиатры, психологи и педагоги.

Специалисты демонстрируют на мастер-классах примеры интересных развивающих занятий для родителей и их малышей. Мамы и папы знакомятся с методами наглядного моделирования, упражнениями для развития межполушарного взаимодействия, методами мозжечковой стимуляции, су-джок технологиями. На четвертом этаже работает площадка, где с детьми занимаются сотрудники инклюзивного клуба "Собеседник", театра "Логокор", а также есть возможность пройти вокально-фонопедический тренинг "Голосок".

По итогам конференции родители получат справочники-навигаторы по логопедическим услугам и научатся самостоятельно корректировать речевые нарушения у своих детей.

Форум "Жизнь - без преград" проходит в регионе девятый раз под эгидой национального проекта "Образование" (проекты "Современная школа" и "Поддержка семей, имеющих детей"). Мероприятия охватят все муниципалитеты региона до 7 декабря.

Кроме того, 6 декабря заработает областная горячая линия специалистов психолого-медико-педагогической службы.

Ирина Ромашкина