Три российские пары попали в финал Гран-при по фигурному катанию в Турине

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Российские пары Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин квалифицировались в финал Гран-при по фигурному катанию, который пройдет 5-8 декабря в итальянском Турине.

Мишина и Галлямов 23 ноября завоевали бронзу на этапе Гран-при в японском Саппоро, что позволило им попасть в финал серии, сообщает РИА Новости. Ранее россияне выиграли золото на этапе Гран-при во Франции в ноябре.

Также в финал Гран-при отобрались китайские пары Суй Вэньцзин/Хань Цун, Пэн Чэн/Цзинь Ян, а также канадский дуэт Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро.