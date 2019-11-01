Фигуристка Алена Косторная выиграла золото этапа серии Гран-при в японском Саппоро

| Фото: Федерация фигурного катания на коньках России | Фото: Федерация фигурного катания на коньках России

Призер чемпионата России, победительница юниорского финала Гран-при Алена Косторная одержала победу на шестом этапе серии Гран-при в японском Саппоро. Олимпийская чемпионка Алина Загитова - бронзовый призер. Серебро у Рики Кихиры из Японии. Россиянка Софья Самодурова завершила турнир на шестом месте, сообщает Федерация фигурного катания на коньках России.

Фигуристки группы тренера Этери Тутберидзе выиграли все этапы серии Гран-при. По две победы одержали Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная. Алина Загитова завоевала серебро во Франции и бронзу в Японии. В финале Гран-при выступят четыре россиянки - все спортсменки Тутберидзе: Щербакова, Трусова, Косторная и Загитова.

В Саппоро Алена Косторная исполнила произвольную программу с двумя элементами ультра-си - тройными акселями. Первый в каскаде с 2-м тулупом сделала чисто, высоко, с пролетом. Сольный 3-й аксель тоже получился, но с помаркой на выезде. Фигуристка прыгнула 2-й аксель, 3-й ритбергер, каскады 3-й флип + 3-й тулуп и 3-й флип через ойлер с 3-м сальховом и завершила прыжковый контент 3-м лутцем. Косторная продемонстрировала полный набор тройных прыжков и набрала в сумме 240 баллов, став второй в истории фигурного катания спортсменкой следом за Александрой Трусовой (241.02), которая взяла рубеж в 240.