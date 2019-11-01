Конференция-практикум "Речь и дитя" заинтересовала тюменских родителей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 400 родителей и педагогов посетили региональную родительскую конференцию-практикум "Речь и дитя: ожидания, проблемы, решения". Практические занятия, лекции, консультационные площадки проходили на базе ТОГИРРО 23 ноября.

Гостей конференции-практикума встретили более 30 ведущих специалистов в области психиатрии, неврологии, дефектологии, логопедии, нейролингвистики. Большую популярность у родителей и педагогов вызвали публичные лекции экспертов из ТюмГУ и Тюменской государственной медицинской академии.

Лекцию о потребностях, качестве жизни, будущем детей с нарушениями речи провела практикующий дефектолог, логопед, доцент кафедры возрастной физиологии специального инклюзивного образования ИПиП ТюмГУ, директор Ассоциации логопедов Тюменской области Галина Криницына. По ее словам, причин, приводящих к нарушению в развитии, в том числе в нарушении речи у ребенка более 450.

"Это действительно становится проблемой. Я назову только одну цифру из нашего круга детской психиатрии: более 80 процентов детей испытывают проблемы школьной дезадаптации. Я в дефектологии давно: в начале говорили, что 10-15 процентов дошкольников идут в школу с нарушениями речи. Потом эта цифра возросла до 40-45 процентов. По результатам исследований, которые мы проводим на кафедре дефектологии и возрастной физиологии специального и инклюзивного образования ТюмГУ, эта цифра намного больше", - сообщила эксперт.

Руководитель регионального социально-реабилитационного центра "Семья" Елена Перминова дополнила, что сейчас уровень диагностики значительно выше.

"Если раньше у детей выявляли трудности в обучении, это не всегда связывали с проблемами речи, это, например, связывали с поведением - просто ребенок плохо себя ведет, то сейчас специалисты стали более точно, правильно диагностировать. И родители научились раньше обращаться к специалистам, как правило, в детском саду", - сказала она.

Елена Перминова отметила, что на конференции-практикуме родителям рассказали о специалистах и учреждениях, которые действуют в системах образования и здравоохранения Тюменской области. "Мы очень рады, что развивается некоммерческий сектор - общественные организации, специалисты, которые объединились в профессиональные сообщества и оказывают услуги. Причем услуги предоставляются тюменским семьям как платно, так и бесплатно - за счет правительственных грантов. Родитель может выбирать", - обратила внимание спикер.

Во время конференции социальные предприниматели презентовали свои предложения, рассказывали о развивающих занятиях, а также электронных продуктах, способствующих развитию детей. В игровой комнате с детьми занимались сотрудники инклюзивного клуба "Собеседник", театра "Логокор".

На мастер-классах педагогам рассказали, как развить коммуникативные навыки детям с умственной отсталостью с помощью наглядного моделирования, о мозжечковой стимуляции, а также об использовании су-джока в развитии детской речи. На консультационной площадке родители могли обратиться за советом к узким специалистам.

Коррекционную помощь детям с проблемами речи оказывают в опорных базовых логопедических пунктах, их в Тюмени около 60. После первичной консультации логопед сориентирует, какая именно помощь нужна ребенку и выдаст соответствующее направление, рассказала заведующий психолог методико-педагогической комиссии (ПМПК) Тюмени Гульшат Кувандикова.

"Психолого-медико-педагогическая комиссия является одной из тех организаций, которая может направить родителей, чтобы организовать помощь ребенку. Специалисты определяют образовательную программу для ребенка и те специальные условия, которые нужно создавать для него в образовательной организации. В сопровождении ребенка участвует не только психолог - это целая команда специалистов", - пояснила психолог.

Конференция-практикум "Речь и дитя: ожидания, проблемы, решения" прошел в рамках ежегодного областного форума "Жизнь - без преград", который проходит в регионе девятый раз под эгидой национального проекта "Образование" (проекты "Современная школа" и "Поддержка семей, имеющих детей").

Ирина Ромашкина