Тюменцы представили новые средства ранозаживления в Санкт-Петербурге

фото Сергея Гольцова фото Сергея Гольцова

С докладом по новым средством ранозаживления на международном медицинском конгрессе в Санкт-Петербурге выступили тюменские врачи.

Кандидат медицинских наук Сергей Гольцов представил "Эволюционные предпосылки управляемого ранозаживления".

"Многочисленные эксперименты подтвердили нашу теорию и привели к созданию препарата, который обеспечивает комфортность для пациента в период заживления, профилактику инфекционных осложнений, а также обеспечивает регенерацию кожи с минимальным образованием рубцовой ткани", - сказал он.

В основе созданного тюменцами ранозаживляющего средства вещество биологического происхождения, которое способно создавать оболочку и воздействовать на нишевые клетки.

"Доказанный нами эффект - это сокращение сроков восстановления кожного покрова с помощью нашего препарата Цельгель в два-два с половиной раза. Он уже применяется, как в хирургии и косметологии, так и в быту при порезах или ожогах", - говорит Сергей Гольцов.