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Тюменцев приглашают на кастинг программы "Ты – супер! 60+"

Общество, 12:23 25 ноября 2019

ntv.ru | Фото: ntv.ru

Жителей Тюменской области приглашают на кастинг программы "Ты – супер! 60+". Проявить себя могут талантливые люди, обладающие вокальными способностями и проживающие в домах престарелых, в специализированных интернатах, находящиеся под присмотром органов социальной защиты, сообщают организаторы.

Участники проекта будут выбраны во время удаленного кастинга. В дальнейшем конкурс будет проходить в Москве. Все расходы на проезд, проживание и питание участников берет на себя телеканал НТВ. На проекте будут работать психологи и медицинский персонал.

Прием заявок на конкурс продлится до 25 декабря 2019 года. Подробную информацию можно уточнить на странице конкурса на сайте www.ntv.ru. Также можно написать письмо на адрес vorontsova-tv@mail.ru, eliseeva55@yandex.ru или casting@ntv.ru.

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# вокалисты , конкурсы , музыка , НТВ

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