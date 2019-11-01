Ишимский пединститут дал путевку в жизнь десяткам тысяч учителей

| Фото: Центр медиакоммуникаций ИПИ | Фото: Центр медиакоммуникаций ИПИ

Более 26 тыс. учителей, специалистов, работников дошкольного образования дал региону Ишимский педагогический институт, филиал ТюмГУ со дня основания в 1929 года, в ноябре 2019 года вуз отмечает 90 лет.

"Все серьезные происходящие в институте изменения, осуществляются через проекты, которые прорабатываются в группах и для этого у нас действует центр стратегических инициатив "Проектный офис" как творческое объединение преподавателей, сотрудников и студентов. Качественные изменения происходят во всем Тюменском госуниверситете, и мы не имеем право мыслить и действовать по-другому", - подчеркнул директор ИПИ им. Петра Ершова, филиала ТюмГУ Николай Кудрявцев.

По информации менеджера отдела по стратегическому взаимодействию, руководителя центра медиакоммуникаций вуза Галины Гусевой, накануне юбилея намечены мероприятия: творческие вечера на факультетах, дебют первокурсника, спортивные эстафеты, историческая квест-игра, презентация юбилейного фильма и книги, посвященной истории института.

Научно-практическая конференция "Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова: история и современность" приглашает участников 26 ноября к 11 часам.

Праздничный концерт пройдет в концертном зале им. 30-летия ВЛКСМ 28 ноября в 16 часов. Здесь же откроется тематическая выставка.

Напомним, на сегодняшний день в составе института три факультета: педагогический, социально-гуманитарный и факультет математики, информатики и естественных наук, семь кафедр, 69 преподавателей – из них четыре доктора наук, 55 кандидатов наук, 19 профилей подготовки и 1 тыс. 330 студентов.

Инна Кондрашкина