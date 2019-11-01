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Тюменские врачи смогли сохранить пациенту единственную почку

Общество, 12:45 25 ноября 2019

clinica72.ru | Фото: clinica72.ru

Раковую опухоль удалили врачи МСЧ "Нефтяник" 61-летнему пациенту и сохранили пациенту его единственную почку, сообщает лечебное учреждение.

В 2015 году пациенту был поставлен диагноз – рак левой почки. Тогда единственным вариантом лечения была радикальная нефрэктомия (удаление почки) - опухоль поражала весь орган.

Длительное время пациент находился под наблюдением, ему проводили контрольные обследования. В 2019 году года при очередном УЗИ раковую опухоль нашли уже в правой почке. Самым простым способом избавиться от злокачественного новообразования было удаление органа, но это грозило пациенту почечной недостаточностью и необходимостью проходить многочасовые сеансы гемодиализа по несколько раз в неделю до конца жизни. Врачи приняли решение попытаться сохранить пациенту его единственную почку. Операцию провел заведующий онкологическим отделением стационара МСЧ "Нефтяник" Алексей Пономарёв.

"Опухоль размером в 3,5 сантиметра располагалась в самом центре органа, рядом находятся магистральные сосуды и чашечно-лоханочная система почки. Операцию пришлось проводить под контролем УЗИ, так как новообразование не было видно на поверхности почки. Совместно с врачами ультразвуковой диагностики мы определили расположение и разметили границы опухоли, сделали разрез на почке и затем удалили раковую опухоль. Все прошло успешно", - рассказал лечащий врач пациента, врач-уролог онкологического отделения стационара МСЧ "Нефтяник" Артём Кельн.

61-летний мужчина выписан домой, чувствует себя хорошо.

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# Медицина , МСЧ Нефтяник , онкология

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