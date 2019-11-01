Мобильные офисы налоговой службы откроются для тюменцев

| Фото: nalog.ru | Фото: nalog.ru

Мобильные офисы налоговой службы будут работать в оживленных местах Тюмени 25-27 ноября, сообщает УФНС России по Тюменской области.

До 2 декабря тюменцам, владеющим квартирами, машинами, земельными участками, необходимо уплатить налоги.

В мобильных офисах все желающие могут получить уведомления на уплату имущественных налогов. Во время приема тюменцам вручат налоговые уведомления и разъяснят основные изменения, сроки и действующий порядок исчисления и уплаты налогов физических лиц на землю, имущество, транспорт.

В мобильном офисе можно подключиться к сервису "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", который позволяет получать актуальную информацию об объектах имущества, транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, задолженности по налогам, получать налоговые уведомления, оплачивать налоги в режиме онлайн.

Пункты будут работать 25 ноября с 14 до 17 часов – в ТРЦ "Остров" (ул. Федюнинского, 67); 26 ноября с 10 до 15 часов – на Главпочтамте (ул. Республики, 56); с 11 до 13 часов – в ТРЦ "Остров"; 27 ноября с 14 до 17 часов - в ТРЦ "Остров"; в городской поликлинике № 6 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 97).