Представители Тюменской областной думы – лучшие по итогам спартакиады

| Фото: пресс-службы ЦСП72 | Фото: пресс-службы ЦСП72

Представители Тюменской областной думы заняли первое место на XVIII спартакиаде исполнительных и законодательных органов государственной власти, сообщает пресс-служба ЦСП72.

Торжественная церемония закрытия соревнований и награждение победителей состоялась в большом зале правительства Тюменской области 22 ноября. В 2019 году в 11 видах состязаний приняли участие 998 человек из 25 подразделений государственных органов власти.

Второе место заняли сотрудники управления по обеспечению деятельности мировых судей в Тюменской области, третье у регионального департамента финансов.