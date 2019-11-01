Лянге: важно не допустить обесценивания информации о победе

sun9-54.userapi.com sun9-54.userapi.com

Вопросы реабилитации понятия патриотизма в российском медиапрострастве обсудили более 300 представителей СМИ и НКО из 57 регионов на III медиафоруме в Москве 25 ноября.

Главной темой пленарного заседания стало освещение 75-летия Победы. В рамках празднования запланировано более 10 тыс. мероприятий по всей стране, старт им будет дан 1 декабря, об этом рассказала президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге. "Объем и масштаб этого исторического события таков, что вспоминать о нем только раз в год, 9 мая, - в корне неправильно. Важно не допустить обесценивания информации о победе, сохранить личностное, эмоциональное отношение. Мы должны не просто помнить, а соотносить поступки предков с тем, что и как мы делаем сегодня", - подчеркнула она.

Проблему плакатности, коммерциализации и принуждаемости в акциях и мероприятиях патриотической направленности поднял исполнительный директор Альянса независимых региональных издателей, один из инициаторов гражданской инициативы "Бессмертный полк" Сергей Лапенков.

"С расширением географии акции появилось немало лишних смыслов, ненужной статистики - сколько участников, сколько стран. При этом забывается, что "Бессмертный полк" задумывался как акция личной памяти. На мой взгляд, это должна быть история одного человека, каждого конкретного солдата. Именно он должен оставаться главным", - выразил мнение Сергей Лапенков.

Особенности подачи патриотической тематики для молодежной аудитории, способы продвижения национальной политики, этнических традиций и роль СМИ в патриотическом воспитании участники обсудили на трех тематических площадках. Завершится форум церемонией награждения финалистов XI Всероссийского конкурса "СМИротворец". За лучшее освещение межнациональных и этноконфессиональных отношений по итогам года будут премированы более 40 журналистов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ирина Кургузова