Обновляйся или умри: тюменский бизнес делает ставку на корпоративное образование

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Специалисты крупных предприятий региона проходят переподготовку в центре дополнительного образования Тюменского госуниверситета. Вуз продолжает реализацию федерального проекта "Новые возможности для каждого" по программам непрерывного образования, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Новые программы помогают расширить профессиональные знания в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями. Всего разработано 15 направлений. Самые востребованные из них: "Организация и ведение работы по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, в том числе в информационных системах", "Управление проектами в цифровую эпоху", "Основы цифровой экономики. Индустрия 4.0".

Общегосударственный курс на цифровую экономику обусловил интерес к реализуемым программам со стороны крупных партнеров: "Согаз-Мед", "Роспотребнадзор", "Пенсионный фонд России", "ГМС Нефтемаш", "Уватнефтегаз" и других. По корпоративным заявкам будет организовано обучение более 800 слушателей.

Обучение по 15 направлениям начали уже 600 человек. Слушатели чаще всего выбирают "Улучшение командной эффективности", "Управление проектами в цифровую эпоху", "Организация и ведение работы по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, в том числе в информационных системах", "Офисные информационные технологии", "Цифровой тайм-менеджмент" и "Психология и управление в фитнес-индустрии".