Семья из Тюменской области выиграла в лотерею миллион рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жительница Тюменской области выиграла 1 млн рублей, на оформление в лотерейный центр "Столото" женщина приехала с невесткой, сообщает пресс-служба "Столото".

За несколько дней до розыгрыша победительница прочитала статью, где говорилось, что сегодня благоприятный день для приобретения лотерейного билета. Недолго думая, тюменка отправилась в отделение почты.

"А еще незадолго до тиража я увидела сон, где поймала много рыбы. Видите, как много знаков было. Вот я и взяла на почте билет, который сделал меня миллионером", — рассказала женщина.

Выигранные средства победительница вложит в покупку дома своей мечты в Воронежской области: она хочет сменить суровый северный климат на более теплый. Победительница на пенсии, приглядывает за тремя внуками. В свободное время вышивает бисером картины.