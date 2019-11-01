Итоги стратегической сессии по созданию Западно-Сибирского НОЦ подвели в Тюмени

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Закрытие стратегической сессии, посвященной организации Западно-Сибирского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня, прошло на площадке Высшей инженерной школы Тюменского индустриального университета 24 ноября.

В течение четырех дней представители вузов, научных организаций, органов власти и бизнеса, разделившись на команды, детально прорабатывали содержательную и структурную составляющие будущего НОЦа. Итоги подвели на стратегической сессии.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, проект сложный - в деятельности межрегионального Западно-Сибирского НОЦ предполагается объединить научные достижения трех субъектов Российской Федерации: Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов и Тюменской области.

"Масштабы проектов, которые мы взяли в НОЦ, значимые. Проекты большие и совершенно разные, как и стартовые условия для их реализации. Возможно, пока мы еще не готовы показать продукты и технологии мирового уровня, но мы понимаем, что необходимо сделать, чтобы в скором времени показать нужные результаты", – подчеркнул губернатор.

Тематические фокусы, заявленные потенциальным тюменским НОЦ, приоритетны для региона: цифровая трансформация нефтегазовой отрасли, биоэкологическое и социогуманитарное направления, а также индивидуализация в образовании. Особый акцент губернатор сделал на развитие проектов, связанных с использованием ресурсов Арктики, поскольку эта тема стратегически важна и для развития региона, и для России.

Тюменский индустриальный университет представил свои наработки во всех четырех треках создаваемого НОЦа.

"В формате индивидуальных образовательных траекторий мы будем готовить специалистов, способных создавать инновационные технологии, в том числе в НОЦ. Вуз территориально присутствует в Арктике, поэтому обязан брать ответственность в направлении арктических исследований. Во всех треках НОЦа мы представим себя достойно и сработаем на общее дело", – подчеркнула ректор вуза Вероника Ефремова.

Напомним, что предложение о создании научно-образовательных центров мирового уровня в рамках национального проекта "Наука" было выдвинуто президентом РФ Владимиром Путиным. В структуру Западно-Сибирского НОЦ входят вузы, в числе которых Тюменский индустриальный университет, Тюменский государственный университет, Государственный аграрный университет Северного Зауралья, Югорский университет, Сургутский государственный университет, Санкт-Петербургский университет Петра Великого; компании, такие как "Роснефть", "Газпром нефть", "Новатек", "Лукойл", "Сибур-Холдинг", "ГМС-Нефтемаш"; научные организации, среди которых Научный центр изучения Арктики ЯНАО, Всероссийский институт защиты растений, Институт водных и экологических проблем СО РАН и другие.