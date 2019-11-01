Ингеборга Дапкунайте поделилась впечатлениями о Тобольске

| Фото: Тобольская промышленная площадка СИБУРа | Фото: Тобольская промышленная площадка СИБУРа

Советская, литовская и российская актриса театра и кино, телеведущая, обладательница премии "Ника" Ингеборга Дапкунайте поделилась впечатлениями о Тобольске, где стартовал проект международного фестиваля-школы современного искусства "Территория" и компании СИБУР, сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки.

"Мне говорили, что Тобольск красивый город. Счастлива, что я здесь. Красота поразительная, мы все потрясены такими видами, кремлем белоснежным в снегу", - сказала она после выступления.

Фестиваль проходит в Тобольске в третий раз. "Территория поэзии": три литературно-музыкальных вечера с ведущими российскими актерами.

Открыл программу концерт "Детский альбом" в исполнении актрисы Ингеборги и заслуженного артиста РФ Алексея Гориболя (фортепиано).

Концерт – это сочетание одноименного цикла Петра Чайковского и сборника стихов современной поэтессы Веры Павловой. Актриса признается, что это единственные стихи, читаемые ею со сцены. "Стихи Веры – остроумные, веселые и вместе с тем глубокие. Я этого поэта очень люблю, горжусь тем, что с ней знакома. Мне всегда казалось, что поэзия – это что-то не связанное со мной, но Вера меня очаровала. Когда читаю ее стихи, думаю: почему я не могла так написать, это же абсолютно то, что я думаю, это так точно!" Третьим компонентом спектакля выступают картины Ирины Корсаковой, из цикла "Детские игры".

В рамках "Территории поэзии" 30 ноября в Тобольске выступят Анатолий Белый и Алена Бабенко, а 7 декабря "Онегина" прочтут Сергей Чонишвили, Даниил Страхов и Ирина Пегова.