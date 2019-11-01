Тюменцы прошли в финал всероссийского конкурса "Громче!"

| Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория» | Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория»

Тюменцы Илья Бархатов и Анна Решетарь вошли в число финалистов заочного этапа конкурса молодых исполнителей "Громче!". С 20 по 22 декабря они исполнят кавер-версии известных композиций и авторские песни с "живым" звуком в Москве, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

Илья Бархатов подготовит композиции "Малыш" о том, как ребенок уходит от материнской опеки, и "Город" Ивана Дорна.

"Это будет интересный опыт, я надеюсь, что мы с Аней прославим Тюмень в Москве, — считает Илья.

Анна исполнит песни "Пойдем", о человеке, что долго скитался и затем вернулся домой, и "Северный край" Игоря Корнилова.

"Я была в приятном шоке, потому что, когда твоя музыка нравится кому-то кроме тебя и твоей мамы — это несомненно успех. Затем пришло осознание, планирование и работа над песней. Так как петь в финале — это ответственно, нужно показать весь свой профессионализм и любовь к Родине", — поделилась Анна Решетарь.

Подробную информацию о премии можно узнать во ВКонтакте. В 2019 году на конкурс пришло более 200 заявок от участников в возрасте от 18 до 30 лет. На очный финальный этап в столицу отправятся музыканты из Московской, Ленинградской, Свердловской, Новосибирской, Тюменской областей, Красноярского края, Республики Башкортостан, Республики Крым и Санкт-Петербурга.