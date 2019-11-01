Конкурс "Поющая семья" проводит школа искусств "Этюд"

| Фото: ДШИ "Этюд" во ВКонтакте | Фото: ДШИ "Этюд" во ВКонтакте

Первый школьный конкурс эстрадной песни "Поющая семья" пройдет в Детской школе искусств "Этюд" (ул. Пермякова, 37) 30 ноября, начало в 16 часов, сообщают организаторы.

В нем примут участие семейные творческие коллективы учащихся эстрадного отделения школы. Участникам конкурса будет необходимо вложить весь талант и энергию в одну песню, которую они исполнят.

Членам жюри нужно будет оценить не только вокальные данные и исполнительский уровень, но также артистизм участников и оригинальность представленного номера. Для участия подали заявки пятнадцать семей.

По результатам выступления участникам конкурс эстрадной песни "Поющая семья" будут присуждены следующие награды: Гран-при, дипломы лауреатов трех степеней, а также дипломантов трех степеней.