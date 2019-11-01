  • 26 ноября 201926.11.2019вторник
  • USD63,7637
    EUR70,3122
  • В Тюмени -9..-11 С 3 м/с ветер южный

Пожар на Заводоуковском элеваторе ликвидировали огнеборцы в ходе учения

Общество, 13:25 26 ноября 2019

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожарно-тактические учения прошли на Заводоуковском элеваторе. По легенде учений пожар возник из-за неисправности электропроводки, произошло загорание в помещении зерносушилки, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Работник элеватора сообщил о возникшем пожаре в экстренные службы - к месту условного пожара прибыл караул 93 части. Разведка и подача первых стволов на тушение производилась в средствах индивидуальной защиты. Огнеборцы проложили магистральную линию и подали воду на тушение условного огня.

Дополнительно прибыли и пожарные подразделения с. Падун, Новолыбаево и Бигила. Созданный штаб пожаротушения организовал взаимодействие со службами жизнеобеспечения, вскоре пожар был локализован. Через несколько минут руководитель тушения объявил о ликвидации происшествия на элеваторе - учения признаны состоявшимися.

﻿

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# МЧС , учения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:58 26.11.2019Тюменский радиоклуб признан лучшим на континенте
13:47 26.11.2019В Тюменской области формируют культуру наставничества
13:36 26.11.2019Тюменская "Стальная гвардия" пройдет в Курганской области
13:25 26.11.2019Пожар на Заводоуковском элеваторе ликвидировали огнеборцы в ходе учения