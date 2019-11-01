Тюменский радиоклуб признан лучшим на континенте

| Фото: Центр "Аванпост" во ВКонтакте | Фото: Центр "Аванпост" во ВКонтакте

Команда воспитанников радиоклуба детского морского центра "Алый парус" получила награду победителя международных соревнований по "Радиосвязи на КВ — телеграф" (дисциплина радиоспорта) "Scandinavian Activity Contest", сообщает Центр "Аванпост".

Благодаря этой победе радиоклуб, возглавляемый педагогом центра Денисом Гавриным, признан лучшим континентальным клубом.

Соревнования прошли в октябре 2018 года и только в ноябре 2019 года заветный трофей попал в руки воспитанников центра "Алый парус" Константина Щеткова и Светланы Кочневой. Ребята соревновались с радиолюбителями из 20 стран мира. Юные радисты имеют опыт — пять лет занятий и успешного участия в соревнованиях различного уровня.

"В течение суток нам нужно было установить максимальное количество радиосвязей с представителями стран Скандинавии: Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании на всех любительских диапазонах. С участниками мы обменивались порядковыми номерами, которые заносили в файл, после чего отправили этот файл судейской коллегии из Швеции. Проверка продолжалась несколько месяцев и лишь недавно мы узнали результат. Очень приятно, что нас назвали лучшей командой на континенте!", - рассказал Денис Гаврин.