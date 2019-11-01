Ансамбль "Калинка" из Ярково получил Гран-при международного фестиваля

| Фото: организаторов фестиваля "Сказки на Неве" во ВКонтакте | Фото: организаторов фестиваля "Сказки на Неве" во ВКонтакте

Гран-при и два диплома первой степени получил образцовый любительский коллектив "Калинка" из с. Ярково на Международном хореографическом конкурсе-фестивале "Сказки на Неве" в Казани 23-26 ноября.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила художественный руководитель ансамбля "Калинка" Ирина Федорова.

"Мы впервые подали заявку на участие в этом престижном фестивале-конкурсе. Представили на суд жюри две композиции: русский танец "Калинка - малинка" и девичий хоровод "Крутись веретенце". И тот и другой номера отмечены дипломами лауреата первой степени в номинации "Народный танец" и мы в итоге получили Гран-при фестиваля. Это весомая победа для нас, мы рады, что смогли достойно представить тюменский регион на международном хореографическом форуме", - рассказала Ирина Федорова.

По словам ярковского хореографа, на фестивале сельских коллективов было мало, всего два или три. Оттого значимость победы возрастает в разы. "Народников было очень мало, что напрягало, основная масса коллективов представляла современную хореографию, так что предугадать кому отдадут главную награду было сложно", - добавила Ирина Федорова.

Международный хореографический конкурс-фестиваль "Сказки на Неве" состоялся в Государственном театре кукол "Экият" Казани 23-26 ноября. Целью этого фестиваля является выявление и поддержка талантливых коллективов и исполнителей в России и СНГ, мотивация детей и педагогов к дальнейшему развитию в области хореографии, возрождение культурных ценностей различных народов мира. Принять участие в этом конкурсе могли как любители, так и профессионалы.

Победители фестиваля получают денежное вознаграждение. Для руководителей коллективов проходят мастер-классы от именитых хореографов страны. Согласно календарю фестиваля, 21-23 декабря танцоры России и СНГ смогут встретится на сцене Санкт-Петербурга.

Анжела Лебедева