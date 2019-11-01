Тюменцы встретятся с блогерами на площадке форума "МОСТ"

| Фото: форум тюменской молодежи "МОСТ-2019" во ВКонтакте | Фото: форум тюменской молодежи "МОСТ-2019" во ВКонтакте

Известные тюменские блогеры Светлана Захарова, Людмила Тюменцева встретятся с посетителями форума "МОСТ", который начнется в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) 27 ноября в 12 часов, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Помимо блогеров гости форума смогут послушать руководителя школы онлайн-коммуникаций KitUp, эксперта по копирайтингу и фрилансу Марию Синюкову (Сочи), консультанта-практика в сфере HRM, сертифицированного карьерного консультанта, персонального коуча Елену Кухтерину. Также перед посетителями выступят генеральный директор детского Центра развития мотивации детей к познанию и творчеству "ГринЛандия" Павел Притупа, карьерный консультант, преподаватель школы карьерного менеджмента Екатерина Пасечник (Москва), первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров России Вадим Ковалев и другие спикеры.

Форум откроется на пленарном заседании, которое стартует в 13 часов, в амфитеатре музейного комплекса.

В 14 часов 10 минут начнут работу секции "Блогинг, фандрайзинг и другие современные формы занятости", "Отряды мэра", "Карьера" и "Корпоративное волонтерство". Отдельной площадкой состоится защита и обсуждение проектов кандидатов в Молодежную администрацию Тюмени. В течение всего форума в фойе будет работать выставка "Кадры будущего".

Основными темами обсуждений станут современные виды занятости, способы зарабатывания денег, построение карьеры, востребованные на рынке труда виды деятельности, компетенции.

Необходима регистрация. С программой форума "МОСТ" можно ознакомиться в официальной группе во ВКонтакте.