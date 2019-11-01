На Широтной и Пермякова в Тюмени отключат светофоры

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Четыре светофора отключат в Тюмени 27 ноября, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения обесточат с 9 часов 30 минут до 13 часов объекты на пересечениях ул. Пермякова с ул. Лагунова и ул. Широтной, а также на перекрестке ул. Н. Федорова и Широтной и в районе дома № 17 на ул. Н. Федорова.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.