Робот Профи-Проша расскажет тюменцам о Школе инженерного резерва

| Фото: пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

Робот Профи-Проша расскажет о проекте "Школа инженерного резерва" Тюменского индустриального университета посетителям форума молодежи "МОСТ", который откроется в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) в Тюмени 27 ноября в 12 часов, сообщает пресс-служба вуза.

Увидеть робота, в которого загружена информация о Школе инженерного резерва, тюменцы смогут в фойе музейного комплекса. Гости смогут подойти к Профи-Проше и задать любой вопрос о ШИР. Они получат детальные ответы и смогут оставить заявку на курсы. Благодаря встроенному модулю для выхода в интернет Проша откроет сайт Школы инженерного резерва.

До 18 часов в фойе будет работать выставка ТИУ, посвященная кадрам будущего. Здесь презентуют современные кадровые технологии, профориентационные проекты и программы.

С полной программой мероприятия можно ознакомиться на сайте форума.