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Тюменским заключенным показали спектакль "Кадриль"

Общество, 11:03 27 ноября 2019

УФСИН Тюменской области | Фото: УФСИН Тюменской области

Гастроли артистов Тюменского драматического театра состоялись в исправительной колонии строгого режима №2. Около 300 осужденных посмотрели спектакль "Кадриль", сообщает УФСИН Тюменской области.

"Кадриль" - трогательная и смешная история о любви по пьесе Владимира Гуркина, автора знаменитой комедии "Любовь и голуби".

"Решили представить именно "Кадриль", потому что это один из мобильных спектаклей, его декорации легко монтируются. Сегодня наш юбилейный, пятидесятый показ", - рассказали сотрудники театра.

Начальник колонии Гейс Гулиев поблагодарил артистов за прекрасный спектакль, за эмоции, которые были подарены зрителям, за возможность окунуться в атмосферу театра.

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# театр , УФСИН по Тюменской области

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