Тюменских студентов и выпускников объединила питч-сессия

| Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория" | Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория"

Питч-сессия для участников проекта "Вузорубка" состоялась в арт-баре "Две двойки" в Тюмени 26 ноября, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

Студенты и выпускники учебных заведений города приняли участие в коммуникативной встрече, выполнили задания на командообразование, после чего разбились на восемь команд.

Студенты будут проходить офлайн и онлайн обучение в новом образовательном проекте "Вузорубка", который будет состоять из двух этапов. Оффлайн этап — это четыре встречи в разных форматах: питч-сессия, (коммуникативная встреча), интеллект-батл между командами, креативный челлендж, и финал — презентация проектов и церемония награждения участников. Онлайн этап — обучение на платформе "Твой университет", на которой будут короткие видеоролики с основными тезисами, чек-листы, основные материалы, подкасты, исследования.

| Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория" | Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория"

"Платформа "Твой университет" разработана с использованием последних современных форматов образования. Это позволяет в любое необходимое время развивать свои надпрофессиональные навыки. На классических онлайн-платформах упор делается именно на профессиональные навыки. "Вузорубка" даст участникам возможность развить необходимые надпрофессиональные компетенции, общаться онлайн и проходить практику офлайн. В Тюменской области для студентов нет подобных проектов, хотя проектное мышление и умение создавать социальные проекты является одной из самых важных компетенций в современном мире", — считает руководитель проектного офиса мультицентра "Моя территория" Ирина Мустыгина.

| Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория" | Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория"

Следующая встреча начнется 30 ноября в 16 часов в кофейне "Кофеин". Участников ожидает креативный челлендж — развлекательное игровое шоу, в котором им предстоит выполнить задания в стиле домашних игр: изобразить популярную песню, угадать кавер-мелодию, расшифровать ребусы.