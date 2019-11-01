Правовой практический форум пройдет в Тюмени

| Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области | Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области

Второй областной правовой практический форум "Профессионал" пройдет в Тюмени 4 и 5 декабря. Его участниками станут более 1,5 тыс. человек - юристы, бухгалтеры, специалисты по закупкам, представители власти, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы.

Программа форума включает в себя семинары на актуальные темы по вопросам юридической сферы, налогообложения, государственных закупок, важных нововведений федерального законодательства.

В качестве экспертов приглашены представители органов государственной власти и различных ведомств. Так, на форуме выступят сотрудники областного УФАС, Роскомнадзора, регионального управления Федеральной налоговой службы, регионального отделения Фонда социального страхования РФ, Управления государственных закупок Тюменской области.

Форум будет проходить в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142). А 4 декабря в 16 часов состоится торжественная церемония награждения победителей и финалистов Тюменского областного конкурса "Юрист-профессионал – 2019".