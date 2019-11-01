Диктант по английскому язык можно написать в ТюмГУ

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Всероссийский диктант по английскому языку - English Dictation - пройдет в ТюмГУ (ул. Республики, 9, ауд. 401) 29 ноября, начало в 12 часов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Проверить знания и навыки в аудировании и орфографии может любой студент или старшеклассник, изучающий английский язык после обязательной регистрации, которая проходит до 29 ноября.

Победители и призеры будут отмечены дипломами, все остальные получат сертификат об участии в проекте. Организаторы напоминают о необходимости указать при регистрации свой электронный адрес. Для этого необходимо до 29 ноября пройти регистрацию.

Организаторами мероприятия выступили Институт социально-гуманитарных наук ТюмГУ и Казанский (Приволжский) федеральный университет.