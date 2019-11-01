Озеро Андреевское в Тобольском районе закрыли для рыбаков на год

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Озеро Андреевское в Тобольском районе, где осенью 2019 года была зафиксирована вспышка гаффской болезни, закрыто для рыбаков на год. Об этом на заседании комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям сообщила руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области (Роспотребнадзор) Галина Шарухо.

"Штаб, который возглавляет первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик продолжает работать,- пояснила она. – Мы проанализировали ситуацию и приняли решение на год закрыть озеро Андреевское для рыболовства. В течение года проведем мониторинг ситуации. Врачи будут наблюдать за людьми, которые проживают на этой территории – в деревнях Ачиры, Иземеть, Ишменева. В начале января, как только установится зимник, планируем поехать в этот регион и отобрать пробы грунта, водорослей и рыбы из этого озера. Врачи из областной больницы №3 обследуют людей".

По данным администрации Тобольского района, в этих населенных пунктах зарегистрировано 627 человек. Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил оказать жителям финансовую поддержку, которая позволят нивелировать последствия запрета на вылов и реализацию рыбы, введенного из-за вспышки гаффской болезни.

"Запрет на вылов рыбы из озера Андреевского Тобольского района не должен ухудшить качество жизни граждан. Подписал постановление о выделении средств из резервного фонда жителям деревень Ачиры, Иземеть, Ишменева. Единовременную выплату – 10 тысяч рублей - получат и взрослые, и дети уже в ноябре", - написал губернатор в своих официальных аккаунтах в ВКонтакте, Одноклассниках, Instagram.

Гаффская болезнь — плохо изученное заболевание. Источником заболевания может быть рыба, в том числе карась, окунь, щука и сазан. Все вспышки заболевания на водоемах регистрировались в годы подъема уровня воды. Первые симптомы заболевания у человека — острые мышечные боли. При тяжелом течении болезнь поражает сердце и почки.

Борис Олейник